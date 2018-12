COUPOLE D'ALGER Lounès Aït Menguellet en concert

Le chantre de la musique kabyle Lounès Aït Menguellet animera à la coupole d'Alger un concert unique le vendredi 1er février à 14h. Organisé par Saoudi Prod, l'organisateur assure sur les réseaux sociaux qu'en cadeaux, 10.000 châles de la JSK seront offerts au public lors de ce concert. Ainsi une tombola sera organisée à l'issue de laquelle 5 coffrets seront offerts du grand répertoire de Lounès Aït Menguellet. Notons que ce spectacle est sponsorisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins l'Onda qui s'engage auprès des artistes et les soutient de différentes façons, y compris les jeunes artistes dans le cadre de leur promotion ou promotion de leurs albums. Mu d'une grande notoriété qui le précède, gageons que ce concert fera le plein comme à chaque fois et permettra à un large public de se délecter du riche répertoire et chansons du poète de la chanson moderne amazighe.