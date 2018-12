LILA BORSALI ET LA MUSIQUE ANDALOUSE Le patrimoine EST créativité

Le centre Pierre Claverie (A la salle Emir Abdelkader 5 rue des frères Ould Ahcene ex-Escalone) El Makkary (Saint-Eugène) Oran, organise une conférence pour Lila Borsali baptisée Musique andalouse: le patrimoine EST créativité, le samedi 19 janvier 2019 à 16 h. L'intervention portera sur la créativité dans la musique andalouse et elle expliquera sa démarche, ainsi que celle de toutes les personnes qui l'ont soutenue dans ses projets: le rôle de la créativité dans notre musique. Interprète algérienne de la musique andalouse, Lila Borsali a su s'imposer ces dernières années par sa voix et son style unique. Elle a su cette année explorer d'autres horizons musicaux, notamment avec sa dernière production «Laissez-moi aimer», qui laisse place à plus de voix et moins d'instruments.

Par ailleurs, les internautes étaient surpris de découvrir dans son clip une mise en scène moderne se déroulant essentiellement dans le métro d'Alger et mélangeant les personnages et les genres vestimentaires, le tout contrastant avec l'aspect ancestral de la musique andalouse. Lila Borsali est une artiste confirmée qui n'a pas fini de nous surprendre!