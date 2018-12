LE DÉSERT, HAUT LIEU TOURISTIQUE EN HIVER Timimoun et Tamanrasset en effervescence culturelle

La fin de l'année est marquée habituellement par la recrudescence, au niveau du tourisme local dans le sud algérien. En effet, les activités ne manquent pas et les touristes dans les hôtels dans le désert ne désemplissent pas. Pour l'année 2018, on ne déroge pas à la règle. Deux manifestations ont débuté cette semaine au Sud. La première se tient depuis vendredi à Timimoun. Il s'agit de la 12ème édition du Festival national culturel de l'Ahellil, dédié en hommage au défunt Moulay Slimane Seddik, connu sous le nom de «Moulay Timi». Cette initiative traduit une reconnaissance aux efforts déployés durant toute sa vie par le défunt au service du patrimoine de la région et son accompagnement de chercheurs dans leurs travaux, à l'instar de l'académicien Mouloud Mammeri et autres chercheurs et gens des médias. Ce rendez-vous culturel annuel (28-30 décembre) s'assigne, entre autres objectifs, la préservation de ce legs culturel séculaire, classé patrimoine immatériel mondial par l'Unesco, sa promotion et l'encouragement des associations culturelles émergentes en ce genre au niveau de la région du Gourara, a indiqué le commissaire du festival. Cette manifestation est marquée par l'organisation de soirées artistiques animées par 24 groupes activant dans des associations de l'Ahellil. Au programme aussi des conférences intellectuelles sont encadrées par des enseignants intéressés par ce patrimoine dont une importante qui évoquera plusieurs questions relatives aux différents aspects de ce patrimoine amazigh. Tamanrasset, pour sa part, n'est pas en reste puisqu'elle accueille depuis vendredi également, la 4e édition de la manifestation «l'Algérie au coeur de son Sahara». Organisée sous le slogan «Vivre ensemble en paix», cet événement voit la participation de 600 jeunes venus de toutes les wilayas. Dans une ambiance festive animée par des jeunes au niveau de la place du 1er novembre au chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset, des présentations artistiques et folkloriques reflétant la richesse du patrimoine culturel algérien sont organisées par les wilayas participantes. Outre le renforcement des relations fraternelles et amicales entres ces jeunes, cet évènement (28 décembre-2 janvier) constitue une occasion pour valoriser l'héritage culturel algérien.