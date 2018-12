OPÉRA D'ALGER Shadow et les contes de fées émerveillent le public

Par O. HIND -

Après Aïn Defla, à Sétif et Tizi Ouzou le spectacle Shadow Fairy Tales est enfin arrivé à Alger où il a étrenné sa dernière escale, samedi dernier, à l'opéra d'Alger Ouled Fayet où il est censé élire domicile jusqu'au 04 janvier, au grand bonheur des enfants qui sont en vacances scolaires actuellement d'où la présence nombreuse d'enfants samedi dernier, avec leurs parents. Aussi, après plus de 35 pays, avec plusieurs expériences artistiques qui diffèrent, c'est la première fois que la troupe ukrainienne Verba se produit en Algérie. Grands et petits, durant deux heures de spectacles, ont pu renouer avec la magie des contes et des films fantastiques d'une façon bien ludique qui allie la poésie de l'imagination au travail bien physique d'un groupe de danseurs et d'acrobates. A travers les personnages, les contes et histoires mythiques telles que «Cendrillon», «Blanche-Neige», «Alice au pays des merveilles», «Peter Pan», «Harry Potter», «Hercule», «La Reine des neiges», «L'Orient Express», sans oublier le légendaire film de tous les temps «Le Titanic», mais aussi la célèbre série «Games of Thrones», montré en exclusivité mondiale en Algérie, le public a pu voyager à travers ce théâtre de l'ombre créé en 2008. Ce dernier est formé des meilleurs talents issus du fameux State Ballet d'Ukraine et des révélations venant de différents milieux professionnels, tels que le cirque, le mime, le théâtre et la gymnastique. Ce dernier utilise la lumière, l'écran et le corps humain pour faire naître des situations et des scènes qui nous rappellent les histoires, contés ou films qui ont marqué notre jeunesse. Ajouté à cela la combinaison harmonieuse de la vidéo ou image animée, de la musique pour créer une atmosphère bien spécifique qui vous fait voyager au coeur des histoires. Les tableaux étaient entrecoupés de quelques danses acrobatiques, de danse de ballet ou de jeux invitant des enfants sur scène. Organisé par Organic Music, entreprise initiatrice du spectacle, notons que ce dernier coûte entre 1500, 1800 et 2000 dinars selon l'emplacement des sièges. Enfin, il est annoncé que la troupe Verba sera de retour en été pour une nouvelle tournée nationale. «Nous sommes très heureux et excité de présenter notre show ici en Algérie. Il y a eu un bel accueil du public. Concernant le spectacle, il est en 3D. Nous essayons de proposer un spectacle aussi bien pour les petits que pour les grands. Comme vous l'avez vu, nous avons fait un remake de célèbres dessins animés de Disney, comme Alice au pays des merveilles, Hercule, Aladin... Pour les adultes, il y a eu Titanic, Game of thrones. Nous savons que si les parents viennent avec leurs enfants, ils s'attendent à voir quelque chose qui les intéresse aussi». Le groupe est constitué d'acteurs, de danseurs et d'acrobates professionnels, ils doivent être polyvalents. Toutes les ombres sont faites derrière l'écran, tandis que sur scène on a eu des acrobates et des performances avec des lumières LED» Nous avons voulu souhaiter bonne année aux algériens à travers notre spectacle, tout en rendant hommage au monument des martyrs. Après l'Algérie, nous prendrons une petite pause avant d'entamer une tournée à Dubai, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis» a confié le Manager du groupe.