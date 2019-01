THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN Près de 10.000 enfants ont assisté aux spectacles

(TRO), dans le cadre de la manifestation «Les vacances au théâtre». «Ces journées artistiques qui se tiennent à chaque période de vacances scolaires ont été marquées par une affluence record dans la nouvelle édition qui a affiché complet à la majorité des séances», a précisé le directeur du TRO, Mourad Senouci. L'intérêt croissant observé depuis l'ouverture de la manifestation, le 21 décembre dernier, a incité les organisateurs à prolonger l'édition de deux journées supplémentaires. «Cette initiative a permis d'accueillir un maximum d'enfants et parents qui étaient nombreux à faire le déplacement de différentes communes d'Oran et de wilayas voisines», a expliqué M.Senouci. L'assistance a eu droit à plusieurs spectacles, à l'instar du numéro de marionnettes «Pinocchio», adapté et mis en scène par Kada Bensmicha, et d'autres pièces jouées par des troupes locales et de Chlef.

Cet événement est, en outre, perçu comme un excellent test pour les préparatifs de l'édition de mars prochain qui aura, quant à elle, une dimension nationale, a indiqué M. Senouci.