ONCI



Constantine

L'Office national de la culture et de l'information, en collaboration avec la direction de la culture, organise un spectacle au profit des enfants, animé par Amou Yazid: chants, musique et plein d'autres surprises et ce, ce le 05 janvier 2019 à 14h00 à la salle Ahmed Bey.

NB: l'accès est gratuit



Andaloussiyat Baraim de Tipasa

L'Onci organise la deuxième édition d'Andaloussiyat Baraim, au niveau du complexe culturel Abdel Ouahab Salim Chenoua, de Tipasa, dans le cadre de la promotion des jeunes talents. Une élite d'écoles de la musique andalouse enchantera la scène. Ainsi nous avons l'immense honneur de vous convier à assister et à couvrir cet évènement.

Voici le programme de ce jeudi 3 janvier 2019 à partir de 14h 00 mn:

Association Fan El Assil de Koléa

Association El Manara de Cherchell



Activités divertissantes et théâtrales

Vendredi 4 janvier 2019:

Salle Atlas- à partir de 15h: Représentation théâtrale «Hob El Khayr» de l'association Massrah Bidoun Houdoud. Réalisation: Omar Fatmouche



Salle Ahmed Bey- Constantine- à partir de 15h:

Représentation théâtrale «Moghamarat Simou et Kimou» de l'association culturelle Achbal Ousoud. Réalisation: Nasredine Boukhadra



Salle 8-Mai 1945 Kherrata- Béjaïa- à partir de 15h: Représentation théâtrale «El Looba» de la troupe Nodjoum El Khachaba. Réalisation: Khouathra Chouqi.

Complexe culturel Abdel Ouahab Salim- Chenoua- à partir de 15 h: Représentation théâtrale «Ami Ali Rajol Al Nadafa» de l'association Sekalma Lil Massrah. Réalisation: Kasdi Mehdi



Salle Isser- Boumerdès- à partir de 15h:

représentation divertissante «Moghamarat ZemZem» de la troupe El Badr.