M'HAMED ISSIAKHEM Un documentaire sur le parcours du plasticien

«M'hamed Issiakhem: père de la peinture moderne algérienne», est le titre d'un documentaire sur la vie et l'oeuvre de ce peintre, réalisé par Hafida Meraksi. Cette oeuvre, soutenue par la maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem d'Oran, est l'aboutissement d'une recherche approfondie sur M'hamed Issiakhem (1928/1985), sa vie, son itinéraire artistique et sa contribution au développement de l'art pictural national, a souligné Hafidha Meraksi, cadre de cet établissement culturel. Ce documentaire se base sur des témoignages des proches du défunt artiste et traite également de ses oeuvres artistiques qui reflètent ses souffrances, ses blessures physiques et intérieures et son fort attachement à son peuple et à sa société. Cette oeuvre audiovisuelle vise à faire découvrir aux jeunes artistes M'hamed Issiakhem, cette figure de la peinture algérienne, l'une des plus connues et des plus appréciées à l'échelle mondiale. Le documentaire a été projeté, lors de la cérémonie de clôture du Salon national des arts plastiques, organisé dernièrement à Oran en présence d'un grand nombre d'artistes de différentes générations.