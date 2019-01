SALLE IBN KHALDOUN Mok Saib en concert

L'artiste interprète et musicien Mok Saib se produira le samedi 5 janvier à 16h à la salle Ibn Khaldoun, 16, rue Docteur Saâdane - Alger. Mok Saib a grandi à Boufarik, en banlieue d'Alger. Il entame sa carrière artistique en tant que break-danseur et apprend la guitare entre deux danses. Il fonde par la suite le groupe BFK avec qui il développera ce côté musical. Voulant aller encore plus loin sur cette voie, il s'envole pour Londres où il est installé depuis 2009. Il y rejoint plusieurs groupes de rock tout en faisant un véritable buzz sur la Toile avec ses covers de hits en anglais, français et arabe, suscitant des millions de vues à chaque nouvelle vidéo. En véritable artiste, Mok est aujourd'hui un auteur, compositeur et interprète accompli. Il prépare son premier album de pop entre Londres, Paris et Alger. On y retrouve parfaitement son univers musical où s'entremêlent des sonorités allant du coldplay, Ed Sheeran et Shawn Mendes, en passant par du nirvana et du Michael Jackson. Ses influences musicales algériennes sont tout aussi présentes avec le raï et notamment cheb Hasni. L'année 2018 a été marquée par de nombreux tubes de son cru avec des clips tout aussi originaux. Parmi les titres qui marquent l'esprit par leur rythme et côté entraînant on notera «Ma femme» et surtout «Je m'en fous». Mok Saib a, au fil des années, su adopter un style qui lui est propre et gagner un public qui lui est fidèle.