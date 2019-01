SAMEDI DU PATRIMOINE Conférence sur l'histoire du costume féminin

Dans le cadre des «samedis du patrimoine» 2019, organisés par Amel Djenidi représentante de l'Ecole nationale de conservation et de restauration des biens culturels, les amoureux du patrimoine, mais pas que, sont conviés à une nouvelle conférence intitulée «Histoire sociale du costume féminin de Bou-Saâda» animée par Barkahoum Ferhati, chercheuse au Cnrpah (Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques) d'Alger. Cette conférence se tiendra le samedi 12 janvier de 10h à 11h30, à l'Ecole supérieure des beaux- arts d' Alger. L'entrée est libre et les places de parking accessibles selon la disponibilité.