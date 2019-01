ONCI Ciné Office- Nouveaux films

L'Office national de la culture et de l'information vous informe de la sortie nationale du quatrième film inscrit dans sa liste: Blackkklansman de Spike Lee, le samedi 5 janvier 2019, à partir de 14h et ce, dans les salles suivantes:

Alger: salle Atlas Oran: salle Saâda Béjaïa: Salle du 5-Mai 45, Kherrata

Les films: Jurassic World; Fallen Kingdom, Amercain Nightmare 4 et Skyscraper, sont toujours à l'affiche dans les mêmes espaces.