ONCI Cinéma et citoyenneté à Oran

«Yes Lukan Tour» de Melissa Yami

Le nouveau film documentaire «Yes Lukan Tour» de Melissa Yami, dédié à la notion de citoyenneté positive, a été projeté jeudi à Oran, permettant à de nombreux jeunes de s'imprégner des initiatives positives accomplies ces dernières années dans différentes wilayas du pays.

La séance s'est déroulée au siège de l'association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH) au profit, notamment, des jeunes stagiaires de l'école-chantier de cette organisation citoyenne bénévole et de cadres du mouvement associatif national. «Il s'agit d'une projection en avant-première oranaise», a indiqué la vice-présidente de SDH, Assia Brahimi, rappelant que depuis sa sortie il y a quelques mois «Yes Lukan Tour» a été présenté en France, à Alger et à Djanet. Le documentaire met en relief une trentaine d'initiatives individuelles, associatives ou entrepreneuriales ayant un impact positif sur l'environnement, la santé, l'éducation, le patrimoine et le social.

La jeune réalisatrice évoque ainsi plusieurs actions phares, à l'instar du K'sar de 1 050 logements construits à Ghardaïa par un groupe de citoyens qui a utilisé des matériaux locaux en s'évertuant à respecter l'architecture traditionnelle mozabite.

Cette initiative a permis aux couches basse et moyenne d'accéder à un logement à un prix estimé au tiers de la moyenne nationale dans le marché immobilier. Parmi les autres exemples évoqués, la création d'un atelier de tissage de tapis à Timimoun qui forme et emploie des femmes de différents villages voisins. Les tisserandes contribuent ainsi à la préservation des motifs traditionnels du Gourara avec des techniques ne portant pas atteinte à l'environnement sachant que les teintures utilisées sont d'origine végétale bio. Les associations oranaises «SDH» et «Bel-Horizon» sont également citées dans le documentaire qui met en valeur leurs actions citoyennes respectivement dans les domaines de la formation/insertion des jeunes et la découverte du patrimoine historique local.