SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE Yennayer 2019



A l'occasion de Yennayer 2019, la direction des activités culturelles de la wilaya d'Alger et le Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs, organise la Semaine culturelle amazighe dont l'inauguration se tiendra ce dimanche 6 janvier 2018 à partir de 14h00 au palais des Raïs (Bastion23). Les festivités se tiendront jusqu'au 12 janvier en cours. Au programme: - Expositions d'artisanats amazighs-Friandises servies lors de Yennayer (tresse)-Exposition et dégustation de plats traditionnels-Conférence (Med Arezki Ferrad)- Déclamation de poésie amazighe- Théâtre, chant et danse et enfin de l'animation spéciale avec le groupe Idebalen. De quoi fêter comme il se doit le début de l'année berbère.