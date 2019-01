MILIANA Aïcha Kassoul au café littéraire

Dans le cadre de la 25 ème édition de son café littéraire, Association des amis de Miliana, Art et culture de Miliana a invité ce vendredi 28 décembre 2018 la romancière Aïcha Kassoul, licenciée ès lettres classiques et docteur d'État en littérature française et comparée, Aïcha Kassoul a enseigné pendant de longues années à la faculté des lettres de l'université d'Alger où elle a aussi assumé des fonctions de responsabilité et dirigé des travaux de recherche, elle animait une émission littéraire à la Chaîne 3 de la Radio algérienne: un monde qui nous rassemble parce qu'il nous ressemble. Après une visite au musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader, notre invitée a fait une grande balade en ville sous une brume matinale,ou elle a pu découvrir le charme des curiosités touristiques que recèle Miliana, comme les remparts et le mausolée du saint patron de la ville Sidi Ahmed Benyoucef. L'après-midi; au théâtre communal Mahfoud Touahri, devant un public très intéressé,Aïcha kassoul a commencé sa conférence en donnant un aperçu global sur son parcours littéraire ainsi que sur ses oeuvres; La colombe de Kant, Chroniques de l'impure, Le pied de Hanane.

Cette conférence était suivie d'un fructueux débat où le public a montré son engouement et sa curiosité sur la littérature algérienne. Après avoir dégusté un bon thé chaud dans une ambiance conviviale, Aïcha Kassoul a quitté cette coquette ville, tout en remerciant les membres de l'association pour leur travail remarquable, avec une mention spéciale pour l'artiste M.Ouadah, qu'elle qualifie de barde national,qui a cette capacité de semer le bien autour de lui. Son voyage à Miliana lui a permis de retrouver une Algérie qu'elle croyait perdue.