YENNAYER 2019 AU BASTION 23 2e Edition de l'exposition de produits artisanaux

La deuxième édition de la semaine du patrimoine amazigh et des produits artisanaux a ouvert ses portes dimanche au Bastion 23 à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh 2969. Organisée par la direction de la culture de la wilaya d'Alger en coordination avec Bastion 23, le programme de cette semaine comprend des expositions de produits artisanaux amazighs (habits, bijoux, poterie...) et des activités culturelles (conférences, lectures poétiques et concours), outre un concours de cuisine des traditionnels repas de Yennayer au fil des époques. Cette manifestation culturelle verra la participation de plus de 20 exposants venus des différentes régions de l'Algérie notamment d'Alger, Tizi Ouzou, Touggourt et Béjaïa, et ce afin de présenter des produits correspondants à cet évènement. La cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, le wali de la wilaya d'Alger, Abdelkader Zoukh et des représentants de la direction de la culture de la wilaya d'Alger, a été marquée par une animation d'une troupe folklorique «Idhebalen» qui a interprété des morceaux du patrimoine de la chanson kabyle. Cette manifestation a été une occasion pour les visiteurs de déguster les différents plats de couscous qui représentent les différentes régions de l'Algérie.