ASSOCIATION ART ET CULTURE ATH MENDÈS 2e édition de la fête de Yennayer 2969

Dans le cadre de la célébration du Nouvel An berbère 2969, L'association «Art et culture Ath Mendes» en collaboration avec le comité et la maison de jeunes de Ath Mendès, organisent la 2ème édition de la fête de Yennayer au village Ath Mendès, qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à l'école primaire «Les frères Belarbi» à partir de 9h00. L'édition de cette année sera placée sous le thème: «Yennayer, un devoir de mémoire» (Yennayer, tu unt n tmektit) Un programme très riche a été tracé. On citera: une parade, (reine et roi berbères) de la maison de jeunes vers l'école primaire «frères Belarbi», chorale, exhibition arts-martiaux, sketch, poésie kabyle, danse chorégraphique, des magiciens, une pièce théâtrale, un monologue, un gala artistique, el waâda (plat traditionnel), conférences-débats, des expositions et enfin une tombola avec trois prix à gagner.