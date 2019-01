CINUVERS ET LA LITTÉRATURE Humanbook au rendez-vous

Par O. HIND -

Humanbook ou les hommes-livres, est une manifestation organisée par le collectif Cinuvers qui a donné rendez-vous à ses habitués samedi dernier en entrant bien comme il se doit cette nouvelle année 2019. Le concept est simple, nous confie l'un des cofondateurs de Cinuvers, Khalil Redouane Madani: «Chaque personne se dénude de sa personnalité et se met dans la peau d'un livre. Elle essaye de donner envie aux gens de découvrir et de lire un livre, tout en présentant un petit synopsis, en parlant de la profondeur et le style d'écriture de ce dernier comme une vraie note de lecture à présenter aux lecteurs. Une sorte de fiche de lecture humaine en somme. Chaque personne est une forme de fiche de lecture humaine qui partage avec les autres leurs coups de coeur littéraire» et d'ajouter: «Il y a eu beaucoup d'Amine Maâlouf, du Dostoïevski, de Stephen King, de Oscar Wild de la science-fiction... Nous faisons cela une fois par mois. Il y a, en fait, deux rencontres littéraire de ce genre par mois, à l'issue desquelles on élira le livre du jour qu'on va décortiquer. Ce sera le livre du mois». Evoquant les projets de l'année, Khalil avoue que ce qui importe aujourd'hui est «le retour en force du ciné-club. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec une toute autre approche que nous sommes en train d'entreprendre. Ça avance assez bien. Peut-être d'ici un mois ou deux, le ciné-club reviendra. Mais le ciné-club n'est jamais mort...» le prochain rendez-vous cinéma, que parrainera cette fois Cinuvers, aura lieu le 19 janvier à l'Esaa (Ecole algérienne supérieure des affaires). En réunissant une somme d'intervenants, évoluant dans le métier de la réalisation, production, acteur et critique, le but de cette conférence, soulignera notre interlocuteur est de faire découvrir tous les métiers en rapport avec le cinéma». Bref, littérature, jeu de société et littérature sont au menu actuellement du collectif Cinuvers en attendant de «trouver le moyen pour organiser une rencontre cinématographique».