PRIX DU ROMAN ARABE Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh sur la longlist 2019

Les deux romanciers algériens Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh ont été retenus sur la longlist 2019 du Prix international du roman arabe (Arab Booker Prize) avec respectivement leurs romans «May, Layali Isis Cubia» (May, les nuits d'Isis Copia) et «Ana oua Haïm» (Moi et Haïm), a dévoilé lundi le Booker Prize. Ainsi, l'Algérie se trouve pour la première fois représentée par deux ouvrages en même temps, le premier proposé par la maison d'édition libanaise «Dar Al adab» et le deuxième par les éditions «Mim». Les auteurs Samir Kacimi, Amine Zaoui et Wassini Laâradj ont déjà figuré sur la longlist de ce Prix alors que l'écrivain Bachir Mefti a atteint la short-list en 2012 avec son ouvrage «Pantin de feu». Dans son roman «May, Layali Isis Cubia», Wassini Laâradj s'est plongé dans la vie de la femme de lettres May Ziadé, et particulièrement la période de sa dépression et son combat dans l'hôpital psychiatrique. Le roman de Lahbib Sayeh «Ana oua Haïm» tourne autour de deux personnages, un arabe et un juif, dans une Algérie sous occupation coloniale et traite de thèmes audacieux comme la traîtrise à la patrie. La longlist 2019 du Prix international du roman arabe comprend 16 romans, sélectionnés parmi 134, représentant neuf pays et proposés par 13 Maisons d'édition. La short-list devrait être dévoilée le 5 février prochain et le roman qui remportera le prix sera annoncé le 23 avril à Abou Dhabi.