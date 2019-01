DÉCÈS DU CHANTEUR HOUARI MANAR La planéte raï sous le choc

Le chanteur de raï Houari Manar, de son vrai nom Houari El Madani, est décédé lundi 7 janvier 2019 à l'âge de 38 ans. Célèbre pour les paroles osées de certains de ses tubes et pour le fait d'afficher et d'assumer son homosexualité, dans un pays où tout acte homosexuel est puni de prison, Houari Manar surfait sur la controverse à l'image d'autres artistes du même répertoire. Houari Manar serait décédé des suites d'une opération de chirurgie esthétique à la clinique Sidi Yahia d'Alger. L'artiste controversé avait de nombreux fans. La nouvelle de sa disparitions a surpris plus d'un. Adulé, il laisse derrière lui de nombreux tubes qui ont fait danser des milliers de gens.