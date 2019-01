AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL (AARC) Célébration du Nouvel An amazigh

Sous l'égide du ministère de la Culture, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), célèbre le Nouvel An amazigh - Yennayer 2969, en organisant des manifestations culturelles (Exposition de peinture, concert de musique et projections de films*), en partenariat avec le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) et le Centre algérien de la cinématographie (C.A.C). Au Programme du samedi 12 Janvier 2019, un vernissage de l'exposition «Amart Expérience» de Amar Amarni, suivra le concert «The spiral of time» de Jasmina Petrovic et Amar Amarni et ce, à 15h00, Dar Abdellatif, El Hamma. L'accès Libre. En outre, Dar Abdellatif accueille actuellement, en résidence de création, les artistes pluridisciplinaires et talentueux Amar Amarni et Jasmina Petrovic. Le rendu de cette résidence (exposition & concert) sera présenté le samedi 12 Janvier 2019 à Dar Abdellatif également. L'exposition de peinture «Amart Expérience»* de Amar Amarni se poursuivra jusqu'au 19 Janvier 2019 à Dar Abdellatif, El Hamma. Le vendredi 11 janvier 2019 place au cinéma avec la projection des films «Je te promets...» de Mohamed Yargui, ainsi que «Lalla Fadhma N'Soumer» (Burnous embrasé) de Belkacem Hadjadj. La séance de projection se tiendra à 15h00, à la cinémathèque d'Alger. L'accès est Libre.