APPEL À PARTICIPATION 7e prix "Kaki d'or" de la dramaturgie

Un appel a été lancé à l'adresse des dramaturges pour la participation au 7e concours d'écriture «Kaki d'or» et aux Journées nationales de la dramaturgie organisés par l'association culturelle du même nom, a-t-on appris auprès de l'association. Le concours «Kaki d'or», du nom du dramaturge Ould Abderahmane Kaki (1934-1995), est ouvert à tous les dramaturges écrivant en arabe, en français ou en tamazight. Les textes soumis doivent être inédits et jamais montés en spectacle. Les participants doivent adresser leurs textes, à l'association, sise à la place du 1er novembre 1954 à Mostaganem, avant le 27 mars prochain et les textes retenus prendront part aux «Journées nationales de la dramaturgie» prévues du 6 au 8 juin 2019 à Mostaganem.

Au terme de ces Journées, trois Prix devront être remis: le «Kaki d'or» (doté d'une valeur de 500 000 DA), le «Kaki d'argent», le «Kaki de bronze» et le «Kaki d'encouragement». L'association culturelle «Le Kaki d'or» oeuvre à la promotion de l'écriture dramaturgique et le travail de jeunes dramaturges par la publication des textes primés et le montage de spectacles. Un atelier de formation à l'écriture dramaturgique à l'adresse des étudiants est également prévu au programme des Journées nationales de la dramaturgie.