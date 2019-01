TINARIWEN ANNONCE L'ANNULATION DE SA TOURNÉE ALGÉRIENNE Le groupe se dit "choqué et touché..."

Par O. HIND -

C'est officiel, le groupe, Tinariwen ne se produira pas en Algérie, c'est ce qu'il a annoncé sur sa page officielle de facebook.

Le groupe a tenu à s'excuser d'abord, tout en rectifiant le communiqué diffusé par l'Onci le 2 janvier 2019. «Tinariwen ne peut en effet effectuer la tournée prévue en Algérie à Tamanrasset, Constantine, Alger et Oran. Non pas pour «des raisons techniques propres au groupe» comme annoncé par l'Onci (organisme d'Etat algérien organisateur de cette tournée), mais pour un manquement d'ordre administratif de leur part», fait savoir le groupe et d'ajouter dépité: «l'Onci n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de permettre au groupe de jouer sur le territoire algérien. Nous avons appris que l'Onci interdisait au groupe de monter sur scène le jour du concert à Tamanrasset, cette même ville qui nous a vus naître et où le coeur de notre public bat. Nous et une partie du public avions fait un long chemin pour venir, nous nous réjouissions tant de cette grande fête ensemble. Tout le groupe était présent sur le site du festival, mais ne pouvait monter sur le plateau. Aucun représentant du festival n'a été présent pour nous accueillir, l'accès au backstage a même été refusé à deux membres du groupe et à notre manager. La responsable du festival (voire un représentant), n'a même pas adressé la parole aux membres du groupe, ne les a pas salués et aucune annonce n'a été faite au public de Tamanrasset quant à l'annulation du concert.» Tinariwen explique encore: «A ce jour, nous n'avons à aucun moment confirmé le report de cette tournée pour la fin du mois comme annoncé par l'Onci.» Aussi, le groupe se dit «profondément choqué et touché par ces comportements», faisant savoir que «ce manque de respect de la part des organisateurs de cette tournée et du festival Dar Imzad envers le groupe, sa musique, et son public est inacceptable et insupportable. C'est notre honneur qui a été touché et nous sommes encore plus tristes pour tout le peuple Kel Tamasheq, tous nos amis algériens et du monde qui attendaient de partager ce moment avec nous» et de conclure en s'adressant à son public et ses fans: «Merci de votre soutien.» Triste pour la culture en Algérie...