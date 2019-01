BOUMERDÈS SE PARE DE MILLE COULEURS 2e Colloque national sur la littérature amazighe

Le 2ème Colloque national sur la littérature amazighe sous le thème «La poésie amazighe entre tradition et modernité» est prévu les 14 et 15 janvier courant à Boumerdès dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer) 2.969. Cette 2ème édition, organisée en collaboration avec l'Union des écrivains algériens et le Haut Commissariat à l'amazighité, sera abritée par la Maison de la culture Rachid Mimouni, a indiqué Koudid Abdelaâli en marge de l'ouverture des festivités de célébration de Yennayer. Ajoutant que la manifestation englobera de nombreuses tables rondes et conférences, dont l'animation sera assurée par des chercheurs et universitaires de nombreuses wilayas, M. Koudid a cité, entre autres thèmes à développer lors du colloque, «La symbolique de Yennayer et sa dimension socioculturelle», «Les efforts de l'Etat pour la réhabilitation de la langue et de l'histoire amazighes dans la région des Aurès» et «L'histoire et la place de tamazight dans la Constitution algérienne». Au programme de la manifestation, des expositions multiples mettant en exergue l'art plastique amazigh, son artisanat séculaire (poterie, habits traditionnels, objets en bois sculpté et en cuivre) et sa gastronomie populaire, outre le patrimoine immatériel, populaire et historique algérien et amazigh. Les fans de la lecture seront, quant à eux, en rendez-vous avec une caravane mobile de livres historiques, au moment où les amoureux des arts de la poésie, du théâtre et du film, seront gâtés grâce à la programmation de soirées poétiques, de projection de films amazighs et de représentations théâtrales, outre des activités folkloriques et des danses populaires. Des expositions et des activités similaires sont également prévues, trois jours durant, à l'Institut national d'hôtellerie d'El Kerma de la ville de Boumerdès, à partir de samedi.