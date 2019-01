«LES LUNDIS DU CLUB» Salle polyvalente - Institut culturel italien

Tous les lundis l'Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar Alger à 18h30), ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au programme des hommages et rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. Du 15 octobre 2018 au 21 janvier 2019 l'Institut culturel italien consacre en effet un cycle au plus grand réalisateur italien du XXème siècle, Federico Fellini, le maestro aux Cinq Oscars. Plusieurs films vous seront proposés pour une «introspection» du monde «fellinien». Au programme: «Che strano chiamarsi Federico: Scola racconta Fellini», «Sur les traces de Fellini», «I Vitelloni», «La Strada», «Otto e mezzo», «Fellini Roma», «Intervista», «La Dolce Vita», «Amarcord». L'entrée gratuite dans la limite des places disponibles (sous-réservation par e-mail: iicalgeri.segr@esteri.it). Le lundi 14 janvier prochain sera projeté «Amarcord», de Federico Fellini, comédie dramatique, 1973, 127 min, (version originale, sous-titrée en français). Avec Magali Noël, Pupella Maggio, Armando Brancia. «Amarcord» a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1975. Jamais Fellini n'a été plus proche de l'autobiographie qu'avec ce film au titre évocateur: «Amarcord» (Je me souviens en dialecte romagnol). Souvenirs plus ou moins avérés, donc, du jeune Federico, quand il découvrait la vie à Rimini dans les années 1930. La mémoire transforme ces instants de vie ordinaire en images irrésistibles. La plus mince anecdote est ici sublimée par l'oeil de l'artiste Fellini (et de ses complices: le chef opérateur G. Rotunno et le compositeur N. Rota) et représente un incomparable hommage au cinéma. Celui qui faisait fantasmer l'adolescent de Rimini et celui qui permet au Maestro de transfigurer la réalité en rêve éveillé.