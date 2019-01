MEILLEUR FILM MAROCAIN EN 2018 "Volubilis" sera projeté à l'IFA

Le long métrage «Volubilis» du réalisateur Faouzi Bensaidi (Maroc/France/Qatar, fiction, 108', 2018) sera projeté le 2 février prochain à l'Institut français d'Alger à partir de 18h. Ce film a été élu meilleur film marocain au titre de l'année 2018, selon un sondage du site électronique spécialisé Maghrebarts.net. Le sondage a été réalisé auprès d'une vingtaine de journalistes et critiques de cinéma pour choisir trois meilleurs films marocains de 14 longs métrages distribués dans les salles obscures durant l'année 2018. Ainsi, «Volubilis» s'est placé en tête avec 38 points, suivi du film «Al Jahiliya» de Hicham Laâsri (23 points), alors que «Sofia» de Meryem Benm'barek a occupé la 3è position avec 21 points. «Volubilis» avait raflé cinq Prix lors de la 19e édition du Festival national du film de Tanger (Fnft) notamment le Grand Prix de l'édition. «Abdelkader est vigile et Malika est une employée de maison. Ils viennent de se marier et sont fous amoureux. Malgré des problèmes d'argent, ils rêvent d'emménager ensemble et de vivre leur amour. Un jour Abdelkader va vivre un épisode d'une grande violence, une humiliation qui va chambouler leur destin». Les thèmes de ce mélo social sont classiques, mais ça n'empêche pas «Volubilis» de vibrer fort, en grande partie grâce à ses comédiens peut-on lire sur Première. Un film à voir! Ça tombe bien, l'entrée à l'IFA est libre.