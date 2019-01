CÉLÉBRATION DE YENNAYER Alger-centre en fête!

Par O. HIND -

Yennayer a été célébré, hier, dans le faste dans les rues d' Alger. A été organisée dans ce cadre une grande parade à l'occasion de la fête du Nouvel An berbère, mais aussi de nombreuses activités folkloriques, sportives et autres animations en tout genre.

La matinée a été marquée par des exhibitions de toutes les troupes qui devaient participer au courant de l'après-midi. Une dizaine de troupes venant d'un peu partout du pays ont en effet sillonné la capitale de la rue Didouche-Mourad à La Grande Poste où une halte a été observée devant les flashs et crépitements des photographes, mais aussi et surtout les sourires des enfants. Des troupes issues de nombreuses wilayas d'où leurs tenues vestimentaires traditionnelles bien chatoyantes qui se distinguaient à chaque fois.

Des hommes sur des châssis géants insufflaient également une bonne énergie à cette ambiance des grands jours. On citera parmi les régions dont aura aperçu les représentants, l Algérois, Tlemcen, Tizi Ouzou etc.

L'après-midi a été marqué par le passage de cette parade, sans oublier cette performance scénique ou pièce théâtrale qui a eu à résumer l'histoire des Amazights, depuis Massinissa à nos jours.

D'ailleurs, au niveau de la Grande Poste, une exposition/portraits donnait à découvrir nos célèbres héros amazighs, dont le roi Gaya, la reine Kahina, le roi Syphax, Youghorta etc. Les artères de la ville se sont parées de nombreuses petites tentes où l'on pouvait admirer les us et coutumes des différentes régions de notre pays, notre belle culture amazighe, entre plats traditionnels comme le couscous, les habits, et autres objets d'artisanat d'une rare beauté et de qualité.

L'espace était inondé de riverains. Certains dansaient carrément suivant le rythme de la zorna. Des chevaux, un carrosse, un jeu d'échecs géant, des hommes en costumes d'époque... s'offraient à notre regard et surtout à celui des enfants complètement émerveillés par cette ambiance magique et festive qui égayait le centre-ville. Une animation qui devrait se renouveler plus d'une fois. Car elle redorerait le blason de la ville d'Alger.

Cette initiative à féliciter en tout cas, était organisée par l'APC d'Alger-Centre en collaboration avec la wilaya bien sûr.