ESAA - ÉCOLE SUPÉRIEURE ALGÉRIENNE DES AFFAIRES Contributeurs à la culture et au marché du cinéma

Un collectif de sept étudiants passionnés de 7e art organise une journée où les contributeurs à la culture et au marché du cinéma en Algérie seront mis en avant. La première édition du Ccmc opérera au niveau de différentes strates: ciné clubs, critiques cinéma, acteurs, réalisateurs, producteurs et distributeurs. Au programme: conférences visant à inspirer et à encourager la jeune génération, séance questions-réponses, invités d'honneur... Entrée libre dans la limite des places disponibles. Cette manifestation est organisée en collaboration avec le ciné-club Cinuvers. Pour l'heure, nous ne connaissons pas les noms des invités. La rencontre se tiendra le 19 janvier de 13h à 18h, au sein de l'Esaa - École supérieure algérienne des affaires (Les Pins maritimes BP 63 F 1613, Mohammadia, 16000 Alger). L'entrée est libre. Selon un des responsables du ciné-club Cinuvers, Khalil x, le but est de faire parler les principaux acteurs qui prennent part à la fabrication d'un film selon des normes professionnelles. Tous les principaux responsables du secteur sont appelés à collaborer à cette rencontre et sont invités à y participer pour donner chacun sa vision des choses et pourquoi pas orienter la nouvelle génération qui veut se lancer dans les métiers du cinéma.