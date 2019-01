OPÉRA D'ALGER L'humoriste Haroun débarque à Alger

Véritable révélation ces dernières années, l'humoriste français Haroun se produira à Alger en février prochain.

C'est à l'opéra d'Alger que le comédien au style singulier déposera les armes et ce pour la première fois en allant à la rencontre du public algérois.

L'artiste l'a révélé en effet sur sa page facebook. Il donnera une présentation unique le 22 février prochain.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui le mènera de France au Maghreb puis en Belgique.

Du Jamel Comedy Club aux grandes scènes françaises il n'y a qu'un pas, franchi avec intelligence.

Le Monde arabe, le harcèlement sexuel, la politique, les armes, YouTube, autant de thèmes sérieux qu'il arrive à vulgariser avec des réflexions sensibles et décalées. Des sujets qu'il arrive à traiter de façon décomplexée qui font automatiquement mouche là ou il passe.

Gageons que son humour ne laissera personne indifférent à Alger.

Rendez-vous pris en tout cas pour le 22. Nous on y sera, et vous?