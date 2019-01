OPÉRA D'ALGER Massa Bouchafa galvanise le public algérois

La chanteuse algérienne d'expression kabyle Massa Bouchafa a galvanisé samedi soir à Alger, le nombreux public présent, à travers un répertoire de chansons aux cadences exaltantes, en célébration de «Yennayer 2069». Le public de l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, venu en tenues traditionnelles, célébrer «Yennayer 2069», placé cette année sous le slogan de «racine, diversité et unité», a pu apprécier la grande chanteuse Massa Bouchafa, et s'est imprégné du patrimoine culturel, à travers des danses folkloriques de différentes régions d'Algérie. Soutenue par le groupe «Tilanya»(mélodie libre), un orchestre de cinq musiciens, dirigés par Athmane Belaïd, la chanteuse kabyle, habillée, comme à chaque concert, d'une robe traditionnelle berbère, a dès son entrée, enflammé la salle, entonnant une douzaine de chansons, aux atmosphères festives, dédiées à l'identité amazighe, à l'Algérie, au vivre ensemble, à la joie et à l'amour. Durant plus d'une heure de temps, Massa Bouchafa a entonné les titres, «Ayuliw», «Inevgawen», «Tameghra», «Da'L'Mouloud», «Evrou nagh qim», «Anefrah», «Taqvaïlith», «Tighri», «Yedjayi», «Inès, inès», «Mathoufidh» et «Siwlass», que le public reprenait en choeur, dansant au-devant de la scène et dans les allées réservées aux déplacements. Les instrumentistes, Brahim Medjeber à la basse, Nadjim Souaïli à la batterie, Rafik Naoui à la percussion, Kamel Saaoui à la guitare, ainsi que le maestro Athmane Belaïd aux claviers, ont brillé de maîtrise et de technique, faisant montre de toute l'étendue de leurs talents respectifs dans des tours d'improvisation en solo.