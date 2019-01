HAUT COMMISSARIAT À L'AMAZIGHITÉ Assad encourage la promotion de la littérature amazighe

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a insisté lundi à Oran sur la nécessité d'établir un «équilibre» dans la littérature amazighe, en s'appuyant sur tous ses modes d'expression, chaouie, mozabite et autres. Le Haut Commissariat à l'amazighité a fait savoir que «cet équilibre doit être réalisé aussi à travers les genres littéraires amazighs», tout en soulignant que la littérature amazighe doit englober la poésie, le roman et autres genres sans oublier la création scientifique. Dans ce cadre, M. Assad a informé de la publication, à ce jour, de 350 ouvrages de littérature amazighe avec le soutien du HCA. Il annoncera que la prochaine étape sera marquée par la distribution du livre amazigh à travers les différentes régions du pays et l'incitation des maisons d'édition privées à adhérer à cet effort. Cinq maisons d'édition privées participent actuellement à l'édition du livre amazigh avec l'accompagnement du HCA, surtout en ce qui concerne le contenu. Un dictionnaire grand format en langue amazighe a été édité à travers une expérience et 5 000 copies ont été toutes vendues. «Les résultats obtenus dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes sont le fruit de plusieurs initiatives depuis 1999 à travers un parcours où la célébration de Yennayer autrefois timide est devenue un grand événement national grâce à la décision du président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika lui conférant un caractère officiel» a t-il conclu.