MARCHÉ DE YENNAYER De la beauté artisanale algérienne

Par O. HIND -

De l'artisanat, aussi vous en trouverez. Notamment des sacs faits main. Des sacs brodés et qui se transforment d'un seul coup en des oeuvres d'art.

L'espace Mustapha Kateb de l'Etablissement Arts et Culture abrite actuellement et ce, jusqu'à samedi prochain une belle expo/vente, riche et variée, à l'occasion de la célébration du Nouvel An berbère. Vous découvrirez entre autres, des produits du terroir, cent pour cent algérien et bio qui donnent vraiment envie. Une production familiale à Béjaïa qui fabrique tous ces produits. Saveur amazighe est le nom de la marque qui vend ses produits à Birkhadem. A côté, nous retrouvons Mustapha Djenidi, alias Soltanis, son nom d'artiste, fait dans la conception de coussin, de sac mais aussi des tableaux en toile. Les coussins reprennent des motifs, notamment africains et autres, de la Casbah qu'il imprime sur du satin. Mohamed Beljouher, quant à lui, est artiste plasticien qui travaille beaucoup sur la récupération. Il confectionne de tout, notamment des abat-jours à l'aide de bouteilles qui servent de support. Avec le temps, il a gagné en notoriété et s'est fait même des clients fidèles. Pour sa part, Madame Aldjiya Bouzida travaille sur des pièces uniques. Sur du bois, elle dessine à l'aide de peinture des signes hautement colorés.

Une des pièces, dont elle est fière, est ce tabouret qui sert à la fois de meïda et de coffre. «J'essaye dans ma pratique de faire des objets, jolis, décoratifs mais surtout utilitaires.» Nous avoue-t-elle «j'essaye de faire des objets dont vous allez vous servir au quotidien. Je fais des coffrets, des miroirs, des plateaux, des tabourets, toutes sortes de choses...»

En général, ce sont ses clients qui commandent les dimensions de ces objets qu'elle fait faire chez un ébéniste, puis elle intervient dessus. Professeur de français pendant très longtemps, notre interlocutrice est revenue à ses premiers amours, la peinture, qu'elle retrouvera dès qu'elle pris sa retraite. Non loin de là nous retrouvons une table garnie de bijoux qui allient le traditionnel au moderne.

Une affaire de famille, puisque la tante n'est pas loin de là.

Sa spécialité à elle, est, la confection de tout type de bibelots en marbre. Pas loin, cette fois ce sont des bijoux qui nous viennent directement de Tamanrasset qui sont exposés.

De l'habit traditionnel, des capes, vous en trouverez, vous pouvez même marchander si vous voulez le prix, pour qu'on vous accorde une remise. Car, parfois, ce n'est pas donné.

