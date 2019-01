MÉDINE ET BOOBA TOURNENT ENSEMBLE UN CLIP À ALGER Kill dans la place!

Par O. HIND -

Médine et Booba, deux rappeurs français ont choisi Alger pour tourner le clip de leur duo «Kyll» (en hommage à Kylian Mbappé) à Alger. Assez atypique et incongrue comme idée, mais pas tant que ça finalement. Dans ce clip réalisé par Samir Bouadla et Lyes Dehlis, on voit les deux rappeurs dans les quartiers Bab El Oued, Soustara et la Casbah. Le côté kitch de l'histoire, Booba tient souvent dans la main, non pas une bouteille de cham-pagne mais de «Selecto»! Le tout en alternant des plans serrés de scènes en plein air entourés de jeunes, jouant au foot notamment et des plans larges qui ne sont pas sans rappeler certains tableaux du clip de Génération Assassin. On découvre également un court extrait du concert de Booba à Alger qu'il a animé à la Coupole en décembre dernier, en compagnie de... Médine... Ce n'est pas la première fois que ce dernier vient en Algérie. L'on se souvient qu'il était déjà venu à Alger il y a quelques années pour la promo de son quatrième album «Storyteller» via le morceau «Alger pleure», clipé justement... à Alger! Dans «Kill» on retrouve la voix auto-tunée de Booba adoubé au texte rappé de Médine qui lance des punchlines comme il a l'habitude de faire. Des rappeurs qui viennent tourner en Algérie ou dans leur pays d'origine ce n'est pas nouveau. En 2015, Algérino est venu tourner à Khenchela, un clip avec du pur son naili-bédoui, avec à coups de renfort de baroud et de danse typique de cette région. Cet été, c'est l'Américain, d'origine marocaine, qui fort de son succès planétaire, est parti tourner un clip au pays de ses ancêtres et notamment au Sahara marocain où on le voit même avec sa famille. Ça reste toujours intéressant de s'éloigner du système du show-biz et venir tourner des images qui respirent la simplicité et l'authenticité. Une manière sans doute de redorer son blason et attirer plus de fans. Certains pourraient apparenter cela à de l'orientalisme moderne. Ce fut le cas avec le chanteur français Blaze qui est venu tourner son clip au niveau de la Casbah. Un clip qui avait justement fait le buzz à cause de ça...Une façon de se démarquer qui a bien apporté ses fruits en tout cas. Au summum de la gloire, Zaho était revenue, elle aussi tourner un clip à Alger, «Allô», après s'être produite à l'hôtel Hilton, il y a quatre ans. un clip dynamique et captivant et des souvenirs de son passage à Alger mais pas que...