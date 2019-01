JOURNÉES LITTÉRAIRES ARABES DE LA CRÉATIVITÉ POÉTIQUE DE DOUCEN Des poètes de 16 pays attendus

La ville de Doucen (wilaya de Biskra) se prépare à accueillir à partir de samedi prochain la 4ème édition des Journées littéraires arabes de la créativité poétique à laquelle sont attendus des poètes de 16 pays arabes, indique mercredi le président de l'association culturelle Besma, Tarek Khalfallah. Ce rendez-vous culturel annuel, de trois jours, réunira plus de 40 poètes des quatre coins du pays, ainsi que de 16 pays arabes dont la Syrie, le Soudan, la Mauritanie, l'Arabie saoudite, la Tunisie, la Libye, les Emirats arabes unis, l'Egypte et l'Irak, a précisé la même source. Organisée sous le slogan «des grands immortels et des plumes prometteuses», la manifestation donnera lieu à l'installation de tentes pour les récitals poétiques et conférences et des spectacles équestres de fantasia et de musique folklorique, selon les organisateurs qui soulignent que cette édition est dédiée au défunt poète algérien Othmane Loucif. Ces journées littéraires sont conjointement organisées par l'association culturelle Besma de Doucen, l'association culturelle Wafa de Laghrousse et les Assemblées populaires communales de Doucen et Laghrousse.