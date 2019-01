2E FESTIVAL DU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN D'ALGER 18 films au programme

L'institut Cervantes d'Alger organise du 31 janvier au 21 mars prochains la seconde édition du «Festival de cinéma latino-américain d'Alger». L'événement se tiendra en collaboration étroite avec les ambassades d'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de Cuba, du Mexique, du Pérou et du Venezuela. Une programmation conséquente sera proposée au public. Pas moins de huit films seront projetés au niveau de l'auditorium de l'institut Cervantès durant le mois et demi du festival. Chaque pays présentera un film. On citera entre autres, «El secreto de sus ojos» de Juan José Campanella (2009) qui représentera l'Argentine, ou encore «Post Tenebras Lux» de Carlos Reygadas (2012). Toutes les projections débuteront à 18h. le public algérois pourra ainsi faire le tour du cinéma latino-américian en (re)voyant des films des connus ou moins connus, de quoi se faire une bonne idée sur ce cinéma.