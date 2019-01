APRÈS 10 ANS DE FERMETURE La librairie Mauguin de Blida, rouvre aujourd'hui!

La librairie-imprimerie Mauguin de Blida, plus ancienne librairie du Maghreb arabe et première imprimerie créée en Algérie durant la période coloniale, sise près de la place «Ettoute» du centre-ville de Blida, va rouvrir ses portes ce samedi, après 10 ans de fermeture!

C'est ce qu'a annoncé, jeudi, sa gérante. La librairie, fondée par la famille Mauguin en 1909, va rouvrir ses portes à l'occasion du centenaire de sa création, a indiqué Souhila Lounici, appelant tous les amateurs de la bonne lecture à effectuer une visite au niveau de cet antre des livres rares, dont certains ont été édités dans les années 50, a-t-elle assuré. La structure, considérée comme partie prenante du patrimoine culturel matériel de la wilaya de Blida, va, également, proposer à ses visiteurs, selon la responsable, d' «autres éditions plus récentes relevant d'auteurs connus, qui seront invités, ce samedi, à une soirée littéraire». Parmi les auteurs prestigieux invités, on citera les écrivains Maissa Bey, Mohamed Sari et Mustapha Ben Foudhil.

A noter que la librairie Mauguin était considérée, durant la période coloniale, comme un haut lieu des amoureux de la lecture et du livre. A l'époque l'établissement offrait aux Algériens l'opportunité de lire des livres sans être obligés de les acheter, du fait qu'ils n'en avaient pas les moyens. Toujours selon les explications de Mme Lounici, la famille Mauguin, qui a créé la première imprimerie en Algérie en 1857, «faisait partie des amis de la Révolution algérienne». Et de ce fait encourageait la lecture au sein du peuple algérien. Elle a cité, à titre d'exemple, M. Alexandre, l'un des membres de cette famille, qui avait pour habitude de coller une copie du journal sur la porte en verre de l'entrée de la librairie, «afin de permettre aux Algériens de se tenir au courant des événements en cours, à l'échelle nationale et mondiale», a-t-elle souligné.