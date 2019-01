RENCONTRE AUTOUR DES «CONTRIBUTEURS À LA CULTURE ET AU MARCHÉ DU CINÉMA EN ALGÉRIE» Les noms des conférenciers dévoilés

Par O. HIND -

Nous l'avions annoncé il y a quelques jours, les organisateurs de la première édition du Ccmc (Contributeurs à la culture et au marché du cinéma en Algérie, ont dévoilé les noms des participants à la conférence qui se tiendra aujourd'hui 19 janvier 2019, à l'Esaa, École supérieure algérienne des affaires. Il s'agit de Mme Yasmine Chouikh - réalisatrice, Mme Drifa Mezenner - réalisatrice, M. Idir Benaïbouch - acteur, Mina Bedjaoui-Haddad - productrice et enfin MM. Khalil Madani et Nabil Aït Said, les deux créateurs du ciné-club Cinuvers. Rappelons que cette manifestation est née sur initiative d'un collectif de sept étudiants passionnés de 7e art qui ont décidé d'organiser une journée où les Contributeurs à la culture et au marché du cinéma en Algérie seront mis en avant. La première édition du Ccmc opérera au niveau de différentes strates: ciné-clubs, critiques cinéma, acteurs, réalisateurs, producteurs et distributeurs. Au programme: conférences visant à inspirer et à encourager la jeune génération, séance questions-réponses, invités d'honneur... avec une entrée libre dans la limite des places disponibles. Notons que le programme de cette journée se déroulera comme suit: 13h Animation musicale et projection d'un documentaire autour de l'industrie du cinéma. De 14h à 16h présentation des intervenants et passage des conférenciers. De 16h à 16h45, séance de questions/réponses avec le public. Rencontre avec le public autour d'une collation à partir de 16h45.

Un bon programme en perspective auquel les professionnels du secteur gagneraient à y être présents pour mettre à plat enfin ce qui les dérange, qu'ils puissent discuter de leurs problèmes et pourquoi arriver à ce mettre d'accord sur des actions concrètes pour sauver ce navire qui semble chavirer de plus en plus ces dernières années en Algérie.

Un bateau ivre appelé Cinéma...