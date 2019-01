19ES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES L'Algérie y participe

Pour cette 19ème édition qui se tiendra du 6 au 12 février, au cinéma L'Écran, à Saint-Denis (93), les Journées cinématographiques dionysiennes tracent une cartographie du voyage sur grand écran, de l'exode à l'odyssée, jusqu'à la conquête spatiale ou l'exploration de nos sens à travers le trip psychédélique! A cette occasion, un large volet est consacré aux pays du sud, de l'Algérie à l'Egypte, et jusqu'à l'Afrique, avec une table ronde sur «l'imaginaire colonial» le 10/02 et plusieurs projections de films rares en présences d'invités. Placé sous le thème du voyage, la programmation aussi bien riche et variée se traduira par la projection entre autres de nombreux films des plus anciens aux plus récents, avec des sous-thèmes, à l'instar du retour au bled avec la présentation du film Bled Number one de Rabah Ameur Zaimeche. On retrouve au programme également Tahia ya Didou! de Mohamed Zinet. Toutefois on regrette qu'il n'y ait pas autant de films que ça venant de l'Algérie, bien que la programmation entre master class, rencontres, tables rondes et filmographie semble être surpassée cette année. Même si dit -on «vaut mieux la qualité que la quantité», gageons que le niveau des débats et des invités saura rehausser la présence algérienne à cette belle manifestation dédiée aux cinémas du monde.