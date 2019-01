LES JOURNÉES DE LA PHOTO À ORAN Sous le thème du "Voyage"

L'événement photo de l'année est là, le Festival international «Les journées de la photo d'Oran» est à sa 7ème édition. Il se tiendra du 1er au 3 février 2019 à Oran. Organisé chaque année par Isoclub (Club de photographie de l'association Les Nomades algériens) avec son premier partenaire l'Institut français d'Oran - CCF d'Oran, le festival réunit chaque année plus de 400 photographes venus de toute l'Algérie et de l'étranger aussi. Cette année, un superbe programme vous attend, ateliers, conférences et de multiples expositions sont classées sous le signe du voyage. Pour rappel, ISO Club est un club de photographie, créé au niveau de la ville d'Oran, afin de réunir tous les amoureux de la photographie. En quelques mois d'existence, le club a eu un plan de charge pour le moins extraordinaire, de la mise en place de grands évènements, à l'organisation de formations, en passant par des expositions et des collaborations. Parmi ses activités-phares on notera «Les samedis de la photo» cycle de formation continue, en partenariat avec l'Institut français d'Oran. Un samedi sur deux, un cours de photo est donné gratuitement entre 9h00 et 13h00. «La photo en fête» est quant à elle une journée entièrement dédiée à la photographie en partenariat avec l'Institut français d'Oran (au programme: expos, conférences, débat...). Un événement grandiose, par conséquent à ne pas manquer!