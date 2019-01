VISITE DE AZZEDINE MIHOUBI À TIZI OUZOU Les projets culturels bloqués

Par Aomar MOHELLEBI -

Qui est responsable de ces retards dans la réalisation de projets financés par l'Etat rubis sur l'ongle?

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en visite de travail et d'inspection, Avant-hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été visiblement déçu de constater sur le terrain le retard immense mis dans l'achèvement des projets de son secteur, en cours de réalisation depuis plusieurs années. En effet, le ministre n'a pas hésité à exprimer son mécontentement de vive voix en constatant que le projet du nouveau théâtre de verdure de la ville de Tizi Ouzou, entre autres bien sûr, connaît encore un nouveau report pour être réceptionné car les travaux de sa réalisation sont loin d'être achevés. Pourtant, l'Etat a mis tous les moyens financiers et humains nécessaires pour que ce théâtre de verdure, situé à proximité de la Maison de la culture Mouloud Mammeri soit réceptionné dans les délais. Mais il semblerait que cette nouvelle structure grandiose n'a pas fait partie des priorités de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, du reste très active sur le terrain de l'animation culturelle et artistique, tout au long des 12 mois de l'année. En tout cas, des instructions fermes ont été données, hier, par Azzedine Mihoubi. Mieux encore, le premier responsable du secteur de la culture en Algérie a même donné un délai pour que ledit projet soit achevé et réceptionné. «Il faut que les travaux de ce théâtre de verdure soient achevés avant le mois de décembre prochain et son inauguration officielle aura lieu avant la fin de l'année en cours», a martelé Azzedine Mihoubi, également déçu de constater que le retard touche le projet de la salle de cinéma le «Djurdjura», située au boulevard «Houari Boumediene». L'achèvement du projet de cette salle de cinéma ne cesse d'être remis aux calendes grecques. Le lancement des travaux a eu lieu en 2013 et les délais de réalisation avaient été fixés à 16 mois. Il se trouve qu'après cinq longues années, le taux d'avancement n'a atteint que 70%! Le ministre n'en revenait pas en voyant à quel point les travaux de réalisation d'une «banale» salle de cinéma ont autant traîné en longueur. La même instruction a été donnée s'agissant de ce deuxième projet du secteur de la culture. Pour rappel, cette salle avait été complètement détruite et incendiée suite aux émeutes ayant éclaté au lendemain de l'assassinat du chantre du combat identitaire amazigh Matoub Lounès, durant l'été 1998. Vingt-et-un ans après, la salle n'a pas encore été retapée malgré le fait que l'Etat a débloqué le budget nécessaire pour carrément réaliser une nouvelle salle avec toutes les commodités nécessaires à la place de l'ancienne.

Qui est responsable de ces retards dans la réalisation de projets financés par l'Etat rubis sur l'ongle? Surtout quand on sait que la majorité des projets en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou accuse des retards parfois intolérables comme le stade de football de 50.000 places, le projet du téléphérique, le barrage d'eau de Souk n Tleta, la pénétrante autoroutière Est-Ouest, etc. Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a en outre présidé une cérémonie au cours de laquelle il a été procédé à l'offre d'un premier quota de lots de livres de 1500 titres au profit de la bibliothèque centrale de l'université Mouloud Mammeri et ce, dans le cadre d'une opération qui ira jusqu'à un don de 10.000 titres dans les prochains mois, a révélé Azzedine Mihoubi.