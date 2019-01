LE CONCERT AURA LIEU LE 1ER FÉVRIER Aït Menguellet à la coupoule

Lounis Aït Menguellet, depuis Paris, a rendu les Kabyles de France et d'ailleurs heureux.

Accompagné de Idir et de Mohamed Alloua, il a offert, ce 12 janvier, une formidable et merveilleuse célébration de Yennayer 2969, dans une enceinte de l'Accort Hotels Arena bondée à souhait. De retour, l'enfant du pays reprend son bâton de pèlerin, et d'une capitale à une autre, il vient célébrer Yennayer avec les siens à la coupole d'Alger. Il y donnera le vendredi 1er février prochain un récital de bienfaisance au profit de quatre associations algériennes dévouées, impliquées, compétentes et surtout méritantes. L'Association des enfants inadaptés mentaux Isehnounen, du village Abouda Bouada, l'Association des handicapés Tidukla d'Iboudrarène, l'Association des handicapés Baraka, l'Association des cancéreux El Fdjr. Artiste au grand coeur, homme de parole, Lounis Aït Menguellet n'hésite pas, depuis de nombreuses années, à mettre son talent au service des causes nobles.