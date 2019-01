IL Y PRÉSENTERA SON DERNIER OUVRAGE Hadj Miliani au Café littéraire de Miliana

Le professeur Hadj Miliani sera l'invité de la 26ème édition du Café littéraire de Miliana, organisé par l'Association des amis de Miliana Art et Culture. Il présentera son dernier ouvrage sur la pièce de théâtre L'offense, paru chez El Kalima édition, de l'écrivain Abdelkader Hadj Hamou écrite en 1912. De même qu'il y aura la vente du roman de l'écrivain Abdelkader Hadj Hamou Zohra, la femme du mineur, édité en 1925, et réédité par l'édition Dar El Gharb à Oran. Né à Oran le 21 mars 1951, le docteur Hadj Miliani est un spécialiste du théâtre, titulaire d'un doctorat en littérature de l'université de Paris, il est professeur des universités de la faculté des lettres et des arts de l'université de Mostaganem, où il enseigne la littérature comparée, «littérature et création contemporaine en arabe maghrébin» et président du conseil scientifique. Ce rendez-vous littéraire aura lieu le vendredi 25 janvier 2018, à partir de 15 h au théâtre communal Mahfoud Touahri à Miliana. Il convient de rappeler que Abdelkader Hadj Hamou figure parmi les pionniers de la littérature maghrébine de langue française, né en 1891 à Milana, fils du cadi honoraire de la ville,il a été vice-président de l'Association des écrivains algériens fondée par des Français algérianistes, professeur d'arabe, titulaire de la chaire de la Grande mosquée pendant près de 20 ans, mouderrès à saint-Eugène à Alger,et diplômé d'interprétariat judiciaire, il est mort en 1953.