MUSIQUE ESPAGNOLE À ALGER Concert de Amancio Prada

L'Institut Cervantes d'Alger, l'Institut français d'Alger, et le Cluster Eunic Algérie, en collaboration avec les ambassades d'Espagne et de France en Algérie et le ministère de la Culture algérien, organisent le concert de Amancio Prada le jeudi, 24 janvier 2019, à 19h00, à la salle Ibn Zeydoun (Office Riadh El Feth). Le travail musical d'Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) comme compositeur et interprète repose sur un socle littéraire qui, tout au long de sa discographie, a constitué un parcours anthologique à travers l'art lyrique de la Péninsule, depuis les «Cantigas» des premiers troubadours galiciens-portugais (XIIème et XIIIème siècles), en passant par le «Romancero» jusqu'aux auteurs contemporains. Pour ce récital exceptionnel, Amancio Prada interprètera ses propres compositions et des poèmes de Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Agustín García Calvo... ainsi que des chansons de Georges Brassens et Léo Ferré. L'entrée est fixée à 500 DA, disponible à la salle Ibn Zeydoun.