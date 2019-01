LE «WORLD PRESS PHOTO» 2018 À ALGER Le meilleur du journalisme visuel au Mama

Par O. HIND -

Depuis hier et jusqu'au 14 février le Mama (Musée national d'Art moderne et contemporain) abrite une exposition de superbes photos issues du prestigieux concours «World Press Photo». Il s'agit du premier concours mondial pour les photographes de presse, les photojournalistes et les photographes documentaires professionnels. Cette expo, dernière, présente ainsi les gagnants du journalisme visuel de l'année 2018. Itinérante, cette expo a été montrée dans environ 100 villes de 45 pays et a été visionnée par plus de 4 millions de personnes dans le monde. En 2018 ce concours a attiré des contributions de 5034 photographes du monde entier. En 1955, un groupe de photographes néerlandais organisent un concours international «World Press Photo» afin de présenter leurs travaux à un public international. Grâce à un programme d'exposition internationale il est devenu une vraie référence dans le domaine. Depuis six décennies, la «World Press Photo Foundation» travaille depuis son siège à Amsterdam en tant qu'organisation créative, indépendante et à but non lucratif. Le jury du concours photo annuel a sélectionné cette année une image du photographe turc Burhan Ozbilici comme photo de presse mondiale de l'année. Cette photo - qui a également remporté le Premier Prix dans la catégorie Spot News Stories - montre comment Mevlüt Mert Altintas, un officier de police de 22 ans en congé, a assassiné l'ambassadeur de Russie en Turquie, Andrey Karlov, lors d'une exposition d'art à Ankara, en Turquie, le 19 décembre 2016. Ozbilici est un photographe travaillant pour The Associated Press, basé à Istanbul. Mary F. Calvert, membre du jury, a dit au sujet de la photo gagnante: «C'était une décision très difficile, mais à la fin, la majorité a estimé que la photo était explosive et qu'elle reflétait réellement la haine de notre époque. Chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, il fallait presque revenir en arrière, car c'était une image tellement explosive et nous avons vraiment eu l'impression que cela résumait la définition de ce que la photo de presse mondiale de l'année est et signifie.» Notons que le photographe néerlandais couronné Kadir van Lohuizen fera partie du voyage. Une série de ses photos sur la gestion des déchets, intitulée «Wasteland», dans plusieurs villes du monde, dont Tokio, New York, Jakarta, Sao Paolo, Lagos et Amsterdam, fait partie intégrante de l'exposition. D'ailleurs, cette dernière servira de cadre pour un séminaire sur la gestion des déchets et le recyclage avec la coopération de l'Agence nationale des déchets et des contributions d'experts néerlandais le 10 février à 14h avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Alger. Aussi, le photographe assurera une master class pour des photographes algériens. Il est bon de rappeler qu'en 1998, l'Algérien Hocine Zaourar avait reçu le prix «World Press Photo of the Year» pour la Madone de Bentalha. Cette photo, qu'il a prise en tant que photographe pour l'AFP au lendemain du massacre de Bentalha, sera reprise par 750 journaux à travers du monde.



