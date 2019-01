MAMA ET ARCHITECTURE Djisr El-Djazair à la rencontre du public

Le Musée d'art moderne d'Alger - Le Mama vous convie aujourd'hui à un évènement majeur, voire extraordinaire! Il s'agit de «La Rencontre d'Alger», placée sous le thème: «Vers un urbanisme disruptif». Alger sera évoquée à travers l'initiative lancée par, Djisr El-Djazair, ainsi que le concours international d'idées, Algiers20xx, dont les lauréats ont été proclamés récemment par un jury international. Des panels de discussion seront programmés tout au long de l'après-midi abordant différentes thématiques liées à la ville. Une conférence de presse se tiendra aussi pour l'occasion ainsi que la cérémonie de remise de prix. La rencontre tentera ainsi d'ouvrir le débat, d'écrire une nouvelle page ensemble, sur la nécessité de penser désormais l'urbanisme (et la ville) autrement au vu des profonds changements que connaissent nos sociétés aujourd'hui, conjugués à l'accélération spectaculaire des moyens de communication et des nouvelles technologies.

Pour les organisateurs «Les outils d'urbanisme actuels nous semblent obsolètes, la nécessité de réfléchir à une nouvelle manière d'approcher, penser et fabriquer la ville de demain, nous paraît inéluctable, évidente.

Alger en sera ici le prétexte, l'exemple et la toile de fond à la fois». La rencontre sera diffusée en direct sur YouTube et Facebook.



Programme:

13h00

Accueil / Réception des badges

13h30

Mot de bienvenue

Nadira Laggoune

13h40

Introduction générale à La Rencontre d'Alger

Vers un urbanisme disruptif

Présentation du projet Djisr El-Djazair

Nacym & Sihem Baghli

Témoignages

Rem Koolhaas

Saskia Sassen

Jean-Louis Cohen

Michel Virlogeux

14h00

Panel 1 - Architecture / Urbanisme / Sociologie

Larbi Merhoum

Samia Henni

Pippo Ciorra

Djamel Klouche

Laure Paugam

Halim Faidi

Donald Bates

Isabelle Regnier

14h45

Panel 2 - Engineering / Technologie / Finances

Farouk Chiali

Abdellatif Baghli

Riad Hartani

Hakim Soufi

Noureddine Tayebi

Yazid Benmouhoub

Mohammed Khelfaoui

Reda Kessanti

15h30

Pause-café

Conférence de presse

16h15

Panel 3 - Enseignement / Développement durable / Jeunesse

Tsouria Kassab

Abdelhafid Chalabi

Mourad Louadah

Yasmine Terki

Rafik Balamane

Riadh Touat

Adel Souami

Tahar Moussaoui

17h00

Panel 4 - Cinéma / Art & Design / Médias

Ahmed Bedjaoui

Hou Hanru

Wassyla Tamzali

Zoubir Hellal

Feriel Gasmi Issiakhem

Stephen Zacks

Maya Zerrouki Bendimerad

Jaoudet Gassouma

17h45

Conclusions de la journée

Fathallah Baghli

18h00

Présentation de Algiers20xx

Nacym & Sihem Baghli

Présentation des prix d'encouragement du jury

Akram Azizi

Shiku Wangambe

Sylwia Marcinkowska

Djireb Mohamed Walid et Benamara Meryem

18H15

Cérémonie de Remise des Prix Algiers20xx

MLM - Larbi Merhoum

Studio a - Halim Faidi

arfen - Nacym Baghli

18h30

Cocktail dînatoire / Networking

19h00

Clôture