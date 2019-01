«NATHAN LE SAGE» AU TNA LES 14 ET 15 FÉVRIER 2019 Pour l'amitié inter-religieuse

Par O. HIND -

Sous le haut patronage du ministre de la Culture et dans l'esprit du «Vivre ensemble en paix», dont le 16 mai est désormais mondialement célébré suite à une initiative algérienne, le Théâtre national d'Alger (TNA) Mahiedine Bachtarzi abritera, les 14 et 15 février 2019, pour la première fois en Algérie, la représentation de la célèbre pièce théâtrale, et non moins oeuvre philosophique, «Nathan le Sage», qui se veut une leçon de tolérance religieuse et un hymne à la paix.

Un point de presse s'est tenu hier matin au Théâtre national algérien Mahiedine Bachtarzi en présence des organisateurs notamment M.Djelouadji de l'Agence d'événementiel et de tourisme Med Voyages, basée à la fois à Alger et à Marseille et deux de ses comédiens et ce, afin d'expliquer la genèse de cette pièce et son intérêt général.

Ecrite en 1779 par l'écrivain, critique, dramaturge et poète allemand Gotthold Ephraïm Lessing, elle aura traversé les siècles sans rien perdre de la profondeur de son message qui demeure toujours d'actualité, aujourd'hui encore plus que jamais.

Elle sera interprétée, en ce début de 2019, sur les planches du mythique TNA par les

23 membres de l'association Amitié Inter-Religieuse (AIR) de la ville d'Istres (France), eux-mêmes des croyants de confessions différentes, à l'instar de M.Djamel Dedra, président de la mosquée Errahma d'Istres (dans le rôle du soufi) et M.Jean-François Noël, curé de la paroisse d'Istres (dans le rôle du grand inquisiteur).: «Nous avons décidé de librement adapter cette pièce de Lessing qui pose cette question: quelle est la vraie religion? Comme beaucoup de philosophes des Lumières, il répond en considérant que la forme et le dogme importent peu. Seules comptent les valeurs morales de solidarité et de justice qui seraient véhiculées». La mise en scène du texte réadapté est réalisée par Alice et Bertrand Kazmareck qui indiquent que «Le vivre ensemble est possible en acceptant les différences de chacun».

En effet, c'est là une adaptation de l'oeuvre de Lessing, en tant que projet commun porté par des communautés musulmane et catholique de la ville d'Istres «Après plusieurs années de rencontres autour des traditions de chacun, nous avons voulu donner un nouveau souffle à notre Amitié Inter-Religieuse», expliquent-ils. Entre rire, dérision et incitation à la réflexion profonde, 1h15 durant, le challenge de la troupe a été d'aller vers des publics de diverses convictions religieuses dans le respect des différences pour «non seulement une cohabitation pacifique, mais une amitié créatrice».

Les metteurs en scène expliquent, entre autres, que «l'action se déroule à Jérusalem où, à la fin du XIIème siècle (entre 1187 et 1192), Recha, fille d'un sage commerçant juif, Nathan, vient d'être sauvée des flammes par un Templier, lui-même mystérieusement gracié par le sultan Saladin.

Se développe alors une double intrigue: tandis que la révélation de la véritable identité de Recha va menacer de perdre Nathan, Saladin exigera de lui un arbitrage entre les trois monothéismes...». L'on ne dira pas plus. Il faut aller voir la pièce!