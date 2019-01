LA NUIT DES IDÉES L'Espaco, les architectes et le présent...

Dans le cadre de la manifestation «La Nuit des idées», en collaboration avec l'Institut français, l'espace d'art contemporain, Espaco (Résidence CMB, 196 Oued Terfa, El Achour, Alger) organise le 31 janvier de 18h à 22h une rencontre débat sur le thème «La baie d'Alger face au présent». La rencontre sera animée par Akli Amrouche, architecte urbaniste et directeur de la revue «Vies de Villes», Nacym Baghli, architecte, Halim Faïdi, architecte concepteur, Mohamed Larbi MARHOUM, architecte urbaniste et Yamo concepteur designer. L'espace d'art contemporain, a choisi d'intégrer «La nuit des idées» qui pour cette année s'est insérée dans le présent, dans une réflexion structurelle ancrée dans le contexte urbain. Comment penser la ville au présent? Le patrimoine, l'immatériel, le matériel, «La Baie d'Alger, face au présent?». Aussi, affirme Jaoudet Guessouma:«Nous avons choisi d'être l'écrin d'une rencontre de haute facture en intégrant de plain-pied les espaces de débats alternatifs, afin d'être aussi dans l'énergie vitale de propositions esthétiques, intellectuelles qui se doivent de transcender le passé, le présent pour se projeter vers un futur impérieux qui est déjà là.» Outre un public ouvert au débat, l'Espaco initiera lors de cette soirée du 31 janvier à partir de 18h30 une rencontre-débat conviviale avec des architectes urbanistes, des éditeurs spécialisés, concepteurs, et artistes plasticiens pour intervenir sur la thématique.