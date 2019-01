FESTIVAL «SAUTI ZA BUSARA» À ZANZIBAR "Ifrikya Spirit" et "Ithren" au menu

Les groupes de musique «Ifrikya Spirit» et «Ithren», qui revisitent de manière singulière des styles algériens et sahéliens authentiques, sont au programme du 16e Festival «Sauti Za Busara» prévu du 7 au 10 février prochain sur l'île tanzanienne de Zanzibar, a-t-on appris auprès de membres des deux groupes. Ifrikya Spirit, Fondé en 2009 par l'artiste Chakib Bouzidi, propose un répertoire varié alliant des musiques du Sahara et du Sahel africain au diwane, genre musical très répandu en Algérie et au Maroc. La troupe qui a sorti en 2015 «Ifrikya Spirit», son premier album éponyme, a animé des scènes dans plusieurs villes d'Algérie et participé à de nombreux festivals à l'étranger dont une tournée au Etats-Unis. «Ithran», groupe rock chaoui fondé en 1992, donne un habillage contemporain à une musique traditionnelle par un grand enrichissement instrumental. Le groupe a déjà édité les albums «Imazighen» en 1993 et «New Tindi» en 2011, en hommage à Othmane Bali, avant de sortir El Mahfel (la fête) en 2016. Les groupes se partageront la scène avec de nombreuses formations musicales africaines, à l'instar des «Hoba Hoba Spirit» (Maroc), «Lydol» (Cameroun), «Shamsi Music» (Kenya), «Jackie Akello» (Uganda), Asia Madani» (Egypte/Soudan), ou encore les groupes tanzaniens «Wamwiduka Band», «Tausi Women's Tarab» et «Mokoomba. Se déroulant dans des lieux touristiques de l'île, le «Sauti Za Busara» dédié à la musique du continent, s'est imposé comme une des manifestations les plus importantes d'Afrique de l'Est.