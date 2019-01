DERB CINÉMA DE TLEMCEN La Nuit des idées en présence de Karim Moussaou

L'Association culturelle la Grande Maison en collaboration avec Derb Cinéma, son ciné-club placé sous le thème L'Altérité en présence de cinéastes algériens. Ce dernier se tiendra dans la nuit du 31 janvier à partir de 21h00 et ce, au niveau de la Cinémathèque Chanderli, ex-Colisée rue du 1er Novembre de Tlemcen. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Nuit des idées et verra la projection à Derb Cinéma de Timoura d'une durée de 25mn en présence du réalisateur Azedine Kasri et le comédien Fahmi Guerbaâ, mais aussi du long métrage plusieurs fois récompensé, En attendant les hirondelles d'1h52mn en présence de son réalisateur Karim Moussaoui et un de ses comédiens, Mehdi Ramdani. Une belle soirée en perspective.