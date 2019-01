ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE Nedjma à Ibn Khaldoun

«Mon étoile» est un projet artistique exclusif qui regroupera une quarantaine de jeunes talentueux musiciens passionnés que le public a découverts pour la première fois lors du concert démonstratif de la master class organisée à l'occasion du Fimama2018 (Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes). L'ensemble Safar les réunira une seconde fois afin de partager avec vous leurs émotions les plus profondes et les plus sincères à travers un spectacle qui mêlera la beauté de l'âme à celle de la musique. Un spectacle à plusieurs facettes; musique, chant, narration, projection... Etc., puisé et inspiré du patrimoine algérien dans toute sa grandeur. Nedjma, personnage du conte, sera messagère d'espoir, d'amour et de pureté. Elle rayonnera le jeudi 7 février à la salle Ibn Khaldoun, à partir de 20h30, sous la tutelle de l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. L'accès est au prix bien accessible de 400 DA.