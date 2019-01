FESTIVAL INTERNATIONAL DES MONODRAMES DE CARTHAGE "Adda zine el hedda"à la quête des Tunisiens

Le spectacle théâtral «Adda zine el hedda» a été sélectionné pour la prochaine édition du Festival international des monodrames de Carthage (Tunisie), a fait savoir l'auteur, Mourad Senouci. Une représentation de ce one-man-show, interprété par Samir Bouanani, est prévue en avril prochain à l'occasion de la 2ème édition du Festival international de Carthage. Monodrame inspiré du patrimoine littéraire universel, «Adda zine el hedda» a connu un beau succès auprès du public algérien depuis la générale donnée en mai 2017 au Théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula (TRO). Produite par la compagnie artistique oranaise «Mesrah Ennass», fondée par Senouci et Bouanani, cette oeuvre invite à vivre l'aventure du jeune Adda, candidat à l'émigration clandestine qui trouve refuge sur une île suite au naufrage de son navire. Carthage accueillera ainsi la première représentation à l'étranger de ce spectacle qui semble promis à autant de succès que «Metzeouedj fi otla» (un mari en vacances), écrit et joué par le même duo Senouci/Bouanani. Depuis sa création en 2006, «Metzeouedj fi otla» a franchi le seuil des 200 représentations en Algérie et à l'étranger, notamment en France, aux Etats-Unis et au Maroc.