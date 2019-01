INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER La Nuit des idées

La Nuit des idées, revient cette année pour une nouvelle édition, autour du thème «Face au présent»

Programme: 25 activités sur Alger de 18h00 à 02h00.

1 - Institut français d'Alger de 18h 00 à 00h 00

Rencontre à la médiathèque

Je prends en main mon présent pour un avenir meilleur:

19h00: L'éducation à l'ère de la technologie

19h45: Évaluer ses compétences... Analyser sa personnalité pour construire son futur

par Amina Belharizi, psychologue, fondatrice de «Wissal Epanouissement»

20h30: Ils ont réussi, ils témoignent, ils nous inspirent... des intervenants de différents profils nous dévoilent le secret de leur réussite.

Animation destinée aux enfants

19h00: La fourmi et la cigale

Connaissez-vous la fable de la Fontaine «La cigale et la fourmi»?

Zahia vous invite à découvrir une nouvelle version de l'histoire à travers la fable de Françoise Sagan.

Les fables de la fontaine aujourd'hui

Jouez avec Zahia et découvrez la fable mystère, le jeu des morales, fables réelles ou fables fantaisies?

21h00: Découvrez le livre innovant de Wakatoon:«Le père noël est en retard»

Tournoi de jeux vidéo dans l'«Espace image et son» de l'Institut français d'Alger

De 19h30 à 21h00 et de 22h à 00h00: Vous aimez jouer? Vous aimez vous divertir? Venez participer à notre tournoi de jeux vidéo sportifs au niveau de l'espace «Image et son».

Musique à la médiathèque

21h00: La musique algérienne et le flamenco, embarquez dans un voyage musical intemporel avec le groupe El Zyar.

Lecture à voix haute à la médiathèque

22h00: Qu'en est-il de mon présent? Je m'exprime!

Exposition dans les escaliers de la médiathèque

OEuvres d'un groupe d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Fresque «Fresqu'art» dans la salle d'exposition de l'Institut français d'Alger

Durant toute la nuit, une performance sera réalisée en direct par un collectif d'étudiants de l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Alger.

Etudiants de l'Ensba d'Alger: Rachda Bakli, Chachoua Aymen, Mékacher Nour El Houda, Sahraoui Hicham, Hadou Adel Amin, Ouabri Houda, Ben saci Mohamed Amine, Marhoum Messli Sami, El Bar Meriem, Ben Mohammed Meriem et Debabi Souhaila.

Conférence à 18h 30 dans la salle de spectacle de l'Institut français d'Alger

«La question des appartenances» par Hafid Hamdi Cherif, philosophe.

Animation lumineuse des façades de l'Institut français d'Alger

Salle sciences sociales,1er étage de la médiathèque de 18h00 à 19h00 «Face au présent: les études en France». Séance d'information générale sur les études en France (les étapes de la procédure + calendrier de la procédure).

2- Soirée aux Ateliers sauvages de 22h00 à 2h 00 du matin

- 22h 00: Vernissage de l'exposition «Les Ateliers sauvages 1. 2. 3.»

Rétrospective de trois années d'activités.

- 23h 00: Table ronde «Face au présent ou l'art contemporain?» avec:

Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des arts de Paris,

Leïla Shahid, présidente des amis de l'IMA et Mounir GOURI, plasticien lauréat du Prix spécial du jury pour la jeune création contemporaine des amis de l'IMA.

Modération:

Wassila Tamzali, directrice-fondatrice des Ateliers sauvages

3-Rencontre avec l'écrivain et chroniqueur Chawki Amari à 20h 30 à la librairie 88, rue Didouche Mourad, Alger-centre (Union des écrivains algériens).

4- Portes ouvertes et conférence chez Artissimo à 18h00, espace de diffusion culturelle (28, rue Didouche-Mourad, Alger-Centre). Conférence: «Entreprendre dans la culture aujourd'hui». Peut-on vivre de son art? Quels sont les secteurs porteurs dans la culture? Comment entreprendre lorsqu'on est un jeune créatif ou artiste?

Peut-on parler d'industries culturelles (ou créatives) aujourd'hui? Qui sont les entrepreneurs qui investissent dans la culture aujourd'hui?

5 - Rencontre avec Le HIC (dessinateur de presse) au restaurant La Renaissance de 18h00 à 22h00 «Le Vieil Alger et la Renaissance face au présent» au 56, rue Didouche-Mourad, Alger-Centre.

6- Rencontre avec Amine Zaoui à la librairie du Tiers Monde à 18h00 «L'oeuvre d'Amine Zaoui face au présent»

7 - Cinémathèque algérienne à 18h 00:

Projection du film «Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent (France, documentaire, 2015, 1h 58').

Film présenté par Samir Grimes, maître de conférences à l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (Enssmal-Alger).

En partenariat avec Le Centre algérien de cinématographie (CAC).

8 - Rencontre littéraire à la librairie Chihab (Bab El Oued) à 18h00 «Se souvenir pour écrire, écrire pour se souvenir» avec Améziane Ferhani, écrivain et rédacteur en chef du supplément Arts et lettres d'El Watan

9- Slam, poésie et conte au siège de l'Association SOS Bab El Oued à 18h00 «Slam, poésie et contes à Bab El Oued face au présent»

10 - Concert à l'Institut national supérieur de musique à 18h00 «Les jeunes musiciens de l'Insm face au présent»

11- Conférence sur l'architecture à la galerie Espaco à partir de 18h00 jusqu'à 22h 00 (espace contemporain à El Achour) «La Baie d'Alger face au présent» par Akli Amrouche, architecte - urbaniste et directeur de revue Vie de Ville; Larbi Marhoum, architecte - urbaniste; Halim Faidi, architecte-concepteur; Yamo, artiste - designer; Nacym Baghli, architecte; Amine Benaïssa, architecte; Leïla Oubouzar, architecte; Nadir Djermoune, architecte.

12- Conférence à l'Ecole supérieure algérienne des affaires à 18h00 «Le développement personnel face au présent» par Mme Danièle Penneroux, Consultante en management.

13- Rencontre littéraire à la librairie Mauguin (Blida) à 18h00.

«Sentiments irradiés» (Ed. Chihab) par Djamel Mati, écrivain. Modération: Mme Soumeya Bouanane, professeur de littérature française

14- Dictée et activité artistique à l'école El Malak à 18h 00 «La langue de Molière à l'école El Malak face au présent», lot, Bouchabouk, Nº31, Dély Brahim

15- Portes ouvertes à l'imprimerie Pictocom de 18h00 à 20h00 «Le numérique face au présent» 03, rue Guy de Maupassant (Les Sources) Bir Mourad Rais. Faites-vous offrir votre carte de visite à cette occasion. Contact: 07 70 44 47 / 06 61 56 01 80.

Entrée libre et gratuite!